Gesundheit

Brustkrebsmonat Oktober: Aufklärung und Früherkennung

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung unter Frauen in Deutschland. Im Oktober wird daran erinnert, wie wichtig eine frühe Diagnose ist.

Im Oktober ist der Brustkrebsmonat. Foto: Hannibal Hanschke/dpa
Im Oktober ist der Brustkrebsmonat.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Brustkrebs frühzeitig zu erkennen, kann entscheidend sein. Darauf soll der jährliche Brustkrebsmonat im Oktober aufmerksam machen. Seit 1985 steht der Brustkrebsmonat weltweit im Zeichen der Aufklärung über die Erkrankung, der Früherkennung und der Forschung.

Bewusstsein für Brustkrebs schaffen

«In diesem Monat geht es darum, Frauen bewusst zu machen, dass sie selbst aktiv werden können, um die Erkrankung in einem frühen Stadium zu erkennen», sagt Hanna Bohnenkamp, Geschäftsstellenleiterin der Hessischen Krebsgesellschaft in Frankfurt. Frauen sollten ihren eigenen Körper kennenlernen und sich angewöhnen, ihre Brust regelmäßig abzutasten. «Das ist ein ganz niedrigschwelliger Zugang, zu dem wir Frauen ermutigen möchten.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ebenso sei die Teilnahme an Mammographie-Screenings eine wirksame Möglichkeit, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, sagt Bohnenkamp. Auffälligkeiten sollten im Anschluss ärztlich abgeklärt werden.

Brustkrebs häufigste Erkrankung

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken hierzulande jedes Jahr rund 75.000 Frauen an Brustkrebs – etwa 18.000 sterben an der Erkrankung. Für 2024 nennt das Hessische Krebsregister 5.600 neu diagnostizierte Brustkrebsfälle.

Neben der Aufklärung stehen im Brustkrebsmonat verschiedene Informationsangebote für Betroffene und Interessierte im Mittelpunkt. Die Hessische Krebsgesellschaft bietet über den Monat verteilt Fachvorträge und Seminare an, darunter zu Therapieoptionen oder einzelnen Behandlungsschritten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ministerin Diana Stolz sprayt in Heppenheim für den guten Zweck
Pinktober

Ministerin Diana Stolz sprayt in Heppenheim für den guten Zweck

„Pinktober – gemeinsam gegen Brustkrebs“ steht jetzt in der Heppenheimer Fußgängerzone. Was es mit der Aktion auf sich hat und warum Brustkrebsaufklärung so wichtig ist.

16.10.2025

Krankenkasse: Brustkrebs bei Frauen wird häufiger
Brustkrebs

Krankenkasse: Brustkrebs bei Frauen wird häufiger

Brustkrebs nimmt zu – vor allem bei Frauen ab 50, aber auch bei Jüngeren. Warum Früherkennung so wichtig ist, sagt die IKK Südwest im Brustkrebsmonat Oktober.

02.10.2025

Leuchtendes Pink leitet den Brustkrebs-Monat ein
Gesundheit

Leuchtendes Pink leitet den Brustkrebs-Monat ein

Der „Pinktober“ macht auf die häufigste Krebserkrankung bei Frauen aufmerksam – täglich 280 neue Diagnosen

26.09.2025

Gesundheit

Brustkrebs-Früherkennung künftig bis 75 Jahre

Auch Frauen höheren Alters können bald zum Brustkrebs-Screening. Die Umweltministerin hofft, dass sie dies auch zahlreich tun.

28.02.2024

Vorsorge

Brustkrebs-Früherkennung wird ausgeweitet

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Nun werden die Früherkennungsmöglichkeiten ausgeweitet. Auch Frauen ab 70 sollen künftig kostenfrei zur Mammographie gehen können.

21.09.2023