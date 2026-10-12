Brustkrebsmonat Oktober: Aufklärung und Früherkennung
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung unter Frauen in Deutschland. Im Oktober wird daran erinnert, wie wichtig eine frühe Diagnose ist.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Brustkrebs frühzeitig zu erkennen, kann entscheidend sein. Darauf soll der jährliche Brustkrebsmonat im Oktober aufmerksam machen. Seit 1985 steht der Brustkrebsmonat weltweit im Zeichen der Aufklärung über die Erkrankung, der Früherkennung und der Forschung.
Bewusstsein für Brustkrebs schaffen
«In diesem Monat geht es darum, Frauen bewusst zu machen, dass sie selbst aktiv werden können, um die Erkrankung in einem frühen Stadium zu erkennen», sagt Hanna Bohnenkamp, Geschäftsstellenleiterin der Hessischen Krebsgesellschaft in Frankfurt. Frauen sollten ihren eigenen Körper kennenlernen und sich angewöhnen, ihre Brust regelmäßig abzutasten. «Das ist ein ganz niedrigschwelliger Zugang, zu dem wir Frauen ermutigen möchten.»
Ebenso sei die Teilnahme an Mammographie-Screenings eine wirksame Möglichkeit, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, sagt Bohnenkamp. Auffälligkeiten sollten im Anschluss ärztlich abgeklärt werden.
Brustkrebs häufigste Erkrankung
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken hierzulande jedes Jahr rund 75.000 Frauen an Brustkrebs – etwa 18.000 sterben an der Erkrankung. Für 2024 nennt das Hessische Krebsregister 5.600 neu diagnostizierte Brustkrebsfälle.
Neben der Aufklärung stehen im Brustkrebsmonat verschiedene Informationsangebote für Betroffene und Interessierte im Mittelpunkt. Die Hessische Krebsgesellschaft bietet über den Monat verteilt Fachvorträge und Seminare an, darunter zu Therapieoptionen oder einzelnen Behandlungsschritten.