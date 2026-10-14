Fußball-Bundesliga

«Brutaler Schlag»: Wagner fürchtet langen Skhiri-Ausfall

In diesem Jahr wird Kölns verletzter Ellyes Skhiri kaum mehr zurückkommen. Der Trainer muss improvisieren. Trotzdem will der Club in Frankfurt seine einjährige Auswärtsmisere beenden.

Kölns Trainer René Wagner muss beim Auswärtsspiel in Frankfurt fünf Spieler ersetzen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Kölns Trainer René Wagner muss beim Auswärtsspiel in Frankfurt fünf Spieler ersetzen. (Archivbild)

Köln (dpa) - René Wagner nennt den Ausfall seines Mittelfeldspielers Ellyes Skhiri einen «brutalen Schlag». So formulierte es der Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Sky). Wagner rechnet in diesem Kalenderjahr nicht mehr mit der Rückkehr des 31 Jahre alten Tunesiers. «Ich hoffe, das er Anfang nächsten Jahres wieder eine Option ist.»

Skhiri hatte am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in einem Zweikampf mit Gegenspieler Florian Neuhaus eine Verletzung im Sprunggelenk erlitten. Erste Ersatzoption für Trainer Wagner dürfte in Frankfurt Tom Krauß sein. Auch Paul Okon-Engstler nannte Wagner derweil als Option.

Insgesamt fallen fünf Kölner aus

Außer Skhiri fehlen den Kölnern am Freitag mit Thijs Dallinga, Ragnar Ache, Rav van den Berg und Timo Hübers vier weitere Akteure verletzungsbedingt.

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Mit dieser Ausgangslage nehmen die Kölner den nächsten Anlauf in ihrer länger als ein Jahr dauernden Auswärtsmisere. Der Club ist saisonübergreifend seit 15 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Sieg (sechs Remis, neun Niederlagen).

«Aus dem Derby heraus mit Mut auftreten»

«So eine Negativserie hat viele Gründe, aber ich schaue lieber nach vorn», sagte Wagner. «Wir haben in Frankfurt die Chance zu gewinnen und wollen aus dem Derby heraus mit viel Mut und Selbstbewusstsein auftreten.»

Der bislang letzte Kölner Auswärtssieg gelang am 3. Oktober 2025 mit einem 1:0 bei der TSG Hoffenheim. In dieser Saison hat Köln bislang sieben Punkte aus drei Heimspielen geholt und beide Auswärtspartien verloren.

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