Buchholz will kein Mandat - Cezanne rückt für Meiser nach

Berlin (dpa) - Nach der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin zieht der ehemalige Abgeordnete Jörg Cezanne aus Hessen wieder für die Linke ins Parlament ein. Das teilte Parteichef Martin Schirdewan am Montag mit. Die eigentlich vorgesehene Nachrückerin Christine Buchholz schlug das Mandat aus, wie sie in einer persönlichen Erklärung mitteilte.