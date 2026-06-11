Premiere diesen Monat

Bülent Ceylan über Operndebüt: «Meine Mutter ist sehr stolz»

Oper statt Comedy: Bülent Ceylan steht ab Ende Juni erstmals auf einer Opernbühne. Auf einem Pressetermin verrät der Komiker, was ihn mit der Oper verbindet.

Bülent Ceylan steht bald erstmals bei einer Oper auf der Bühne. Foto: A3922 Britta Pedersen/dpa
Bülent Ceylan steht bald erstmals bei einer Oper auf der Bühne.

Berlin (dpa) - Comedian Bülent Ceylan ist ab Ende des Monats in der Berliner Staatsoper erstmals auf einer Opernbühne zu sehen - sehr zur Freude seiner Mutter. «Meine Mutter Hilde ist sehr stolz, dass ich hier an der Staatsoper mitmachen darf», sagte der 50-Jährige bei einem Pressetermin zu seinem Operndebüt. Er wollte sogar mal Opernsänger werden, sagte Ceylan. «Ich fand Oper immer toll.»

Nach Angaben der Staatsoper spielt Ceylan in einer Neuproduktion des Mozart-Singspiels «Die Entführung aus dem Serail» von Regisseurin Andrea Moses die Sprechrolle des Herrschers Bassa Selim. Mit seiner Besetzung habe er ein klares Ziel: «Dass die jungen Leute sagen, wie geil ist denn bitte Oper!», sagte der in Mannheim geborene Komiker. 

Mit «Die Entführung aus dem Serail» gelang dem erst Mitte zwanzigjährigen Wolfgang Amadeus Mozart 1782 den Angaben zufolge einer seiner frühen großen Opernerfolge. Die Premiere an der Staatsoper ist am 27. Juni geplant. Weitere Vorstellungen gibt es am 1., 5., 8., und 11. Juli 2026, am 31. Januar 2027 sowie am 2., 7., 9. und 17. Februar 2027.

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