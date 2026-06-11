Bülent Ceylan über Operndebüt: «Meine Mutter ist sehr stolz»

Berlin (dpa) - Comedian Bülent Ceylan ist ab Ende des Monats in der Berliner Staatsoper erstmals auf einer Opernbühne zu sehen - sehr zur Freude seiner Mutter. «Meine Mutter Hilde ist sehr stolz, dass ich hier an der Staatsoper mitmachen darf», sagte der 50-Jährige bei einem Pressetermin zu seinem Operndebüt. Er wollte sogar mal Opernsänger werden, sagte Ceylan. «Ich fand Oper immer toll.»

Nach Angaben der Staatsoper spielt Ceylan in einer Neuproduktion des Mozart-Singspiels «Die Entführung aus dem Serail» von Regisseurin Andrea Moses die Sprechrolle des Herrschers Bassa Selim. Mit seiner Besetzung habe er ein klares Ziel: «Dass die jungen Leute sagen, wie geil ist denn bitte Oper!», sagte der in Mannheim geborene Komiker.

Mit «Die Entführung aus dem Serail» gelang dem erst Mitte zwanzigjährigen Wolfgang Amadeus Mozart 1782 den Angaben zufolge einer seiner frühen großen Opernerfolge. Die Premiere an der Staatsoper ist am 27. Juni geplant. Weitere Vorstellungen gibt es am 1., 5., 8., und 11. Juli 2026, am 31. Januar 2027 sowie am 2., 7., 9. und 17. Februar 2027.