Gemeinde unter Schock

Bürgermeister stirbt bei Motorradunfall

Der Bürgermeister von Eberhardzell ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Im Rathaus und im Landkreis herrscht große Bestürzung über den plötzlichen Tod des 62-Jährigen.

Der Bürgermeister kam bei einem Motorradunfall ums Leben. Foto: -/Gemeinde Eberhardzell/dpa
Der Bürgermeister kam bei einem Motorradunfall ums Leben.

Eberhardzell (dpa/lsw) - Der Bürgermeister der Gemeinde Eberhardzell (Landkreis Biberach), Guntram Grabherr, ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der 62-Jährige starb am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto, wie die Gemeinde mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. 

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm ein 19 Jahre alter Autofahrer dem Motorradfahrer an einer Einmündung die Vorfahrt. Grabherr wurde demnach von seiner Maschine geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Gemeinde und Landkreis trauern

Grabherr war seit elf Jahren Bürgermeister von Eberhardzell und lebte in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg). Im Rathaus herrscht große Betroffenheit. Auch Biberachs Landrat Mario Glaser (parteilos) zeigte sich erschüttert. «Es fehlen einem die Worte, wenn er so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wurde», teilte er mit. Unter seiner Führung habe Eberhardzell eine prosperierende Entwicklung erlebt. Das Wohl der Gemeinde habe für ihn stets im Mittelpunkt gestanden.

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