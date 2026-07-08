Buffet, Politik, Netzwerk: «Hessenfest» feiert Jubiläum

Berlin (dpa/lhe) - Ob Grüne Soße mit Eiern und Kartoffeln, nordhessisches Kassler mit Sauerkraut oder Odenwälder Pulled Pork mit Kochkäsesoße: Zum 80. Geburtstag des Landes Hessen setzte das Buffet beim «Hessenfest» in der Landesvertretung in Berlin noch einmal besondere heimatliche Akzente.

Eine Wurstspezialität, die mutmaßlich auch viele gebürtige Hessen zum ersten Mal in Berlin probiert haben, ist Flurgönder – eine Art Saumagen aus dem Fuldaer Land. Ausgeschenkt wurde unter anderem ein eigens zum 80. Jubiläum kreierter Cuvée-Wein des Staatsweinguts Kloster Eberbach aus Rheingauer Riesling und Weißburgunder von der Hessischen Bergstraße.

Ministerpräsident: «Hessenfest» bringt Menschen zusammen

Mehrere Tausend Gäste – darunter viele Landes- und Bundespolitiker – haben am Abend in der Hauptstadt bei angenehmen und sommerlichen Temperaturen gegessen, angestoßen und die Netzwerke zwischen Hessen und Berlin gepflegt.

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Das Jubiläum «80 Jahre Hessen» stehe für Zusammenhalt, Gestaltungskraft und Verantwortung, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Gerade in Zeiten großer Herausforderungen sei es wichtig, Zuversicht auszustrahlen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das «Hessenfest» bringe dafür die richtigen Menschen zusammen.

Insgesamt unterstützen rund 100 hessische Unternehmen, Handwerksbetriebe und Institutionen das Hessenfest. Ungefähr die Hälfte war mit einem Stand vor Ort vertreten, darunter etwa Focused Energy. Das Start-up präsentierte das geplante Laserfusionskraftwerk am Standort Biblis. Das Logistik-Unternehmen DHL Group hatte eine Carrera-Bahn aufgebaut.

Landesvertretung: Hessens Botschaft in der Bundeshauptstadt

Die Landesvertretung wurde 2001 vor 25 Jahren eröffnet. Sie ist eine Art Botschaft von Hessen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen aus der Nähe bundespolitische Entwicklungen verfolgen und die hessischen Interessen einbringen und wahren. Auf dem Gelände mitten in Berlin wachsen sogar mehrere Reben auf einem kleinen Weinberg.

Foto: Carsten Koall/dpa Gut besucht: Das Hessenfest in der Landesvertretung Hessens in Berlin.

AfD-Fraktion sieht Fest kritisch

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Robert Lambrou, nannte den Aufwand für das Fest «aus der Zeit gefallen». Es seien jedoch auch AfD-Vertreter vor Ort, damit das gesamte hessische Parlament vertreten sei. «Mit unserer Anwesenheit setzen wir auch ein Zeichen gegen die Ausgrenzung und Anfeindung der AfD», ergänzte Lambrou. «Aber es darf durchaus bezweifelt werden, ob ein Hessenfest in Berlin der effizienteste Weg ist, hessische Interessen in Berlin zu artikulieren.»

Breite Zustimmung aus den anderen Fraktionen

Vertreter der anderen Fraktionen begrüßten dagegen das Fest als wichtiges Event zum Netzwerken und um Hessen zu präsentieren. «Der große Garten der Landesvertretung ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Herzen Berlins. Und so steht er sinnbildlich für uns Hessen: im Zentrum und in guter Nachbarschaft zu seinen Freunden», sagte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU).

«Das Hessenfest hat sich zu einem bedeutenden Ereignis auf der Berliner Parkett-Landschaft entwickelt», lobte die CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus. «Mein Eindruck ist, dass ganz Berlin an dem Abend in der hessischen Landesvertretung dabei sein möchte.» Das Hessenfest bringe ein Stück Hessen nach Berlin.

Unkomplizierte Gespräche ohne aufwendige Terminsuche

«Es ist eine gute Gelegenheit zum Austausch - und das auch noch in der angenehmen Atmosphäre im Garten der Landesvertretung», sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner. «So findet manches Gespräch statt, das sich sonst vielleicht nicht ergeben oder eine aufwendige Terminfindung erfordert hätte.»

Foto: Carsten Koall/dpa Am Buffet konnten die Gäste hessische Spezialitäten probieren - etwa Kassler aus Hessen.

Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden Stefan Naas ist das Fest «Werbung für unser Bundesland, seine Unternehmen und Markenbotschafter». Jahr für Jahr sei die Feier eine gute Gelegenheit zum Netzwerken über die hessische Ebene hinaus.

Ideales Ambiente für Sommerabend