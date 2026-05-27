BUND warnt vor Flächenfraß durch Rechenzentren

Frankfurt/Rosbach vor der Höhe (dpa/lhe) - Der Umweltverband BUND fürchtet einen zunehmenden Flächenfraß durch weitere Rechenzentren in Hessen. Neben dem Verlust von wertvollem Ackerland könnten solche Ansiedlungen auch gefährdete Tierarten weiter zurückdrängen, sagte Werner Neumann, Vorstandsmitglied im BUND-Landesverband Hessen, der Deutschen Presse-Agentur. Probleme seien zudem ein hoher Wasserverbrauch für die Kühlung der Server und der immense Strombedarf der Rechenzentren, der den Ausbau von Stromtrassen nach sich ziehe.

Einigen der Investoren warf Neumann eine «Landnahme» vor. «Sie besetzen den Platz und kümmern sich nicht um örtliche Verhältnisse, werfen den Bürgermeistern das Geld hinterher und sagen: "Wir bestimmen, was hier gemacht werden soll."» Bei manchen Projekten sei anfangs weder klar, woher der Strom kommen noch wie die riesige Abwärme-Menge genutzt werden solle - und trotzdem bekämen Investoren grünes Licht aus den Kommunen. Um für geordnete Planungsprozesse zu sorgen, sei es nötig, Rechenzentren in die regionale Raumordnungsplanung aufzunehmen.

An diesem Donnerstag (28. Mai) soll es beim Gigabit-Gipfel des hessischen Digitalministeriums um den Ausbau der digitalen Infrastruktur und auch um Rechenzentren gehen. Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) erklärte, Rechenzentren seien «eine wesentliche Grundlage für Innovation, Wertschöpfung und die Arbeitsplätze von morgen». Ihre Ansiedlung sei für Kommunen mit komplexen Fragestellungen verbunden, «etwa hinsichtlich Flächenverfügbarkeit, Energieversorgung und Nachhaltigkeit».

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Ein Leitfaden zur nachhaltigen Ansiedlung von Rechenzentren sowie das Rechenzentrumsbüro als zentrale Beratungsstelle solle Kommunen fundierte Entscheidungen ermöglichen und dazu beitragen, den Standort Hessen weiterzuentwickeln. Es sei zu begrüßen, wenn Unternehmen ihre Planungen weiterentwickeln «und dabei Hinweise aus Kommunen und Bürgerschaft aufnehmen», so Sinemus. «Ein transparenter Austausch vor Ort ist aus unserer Sicht entscheidend, um tragfähige Lösungen im beiderseitigen Interesse zu entwickeln.»