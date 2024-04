Bundesgartenschau: Siegerentwurf für Hafenpark vorgestellt

Rüdesheim (dpa) - Für die Bundesgartenschau 2029 soll der Hafenpark in Rüdesheim weiterentwickelt werden. Der am Dienstag vorgestellte Siegerentwurf soll die strenge Trennung zum angrenzenden Freizeitpark aufheben, teilte die Bundesgartenschau mit. Der Baumbestand soll demnach erhalten bleiben. So solle eine «Oase des Stadt- und Parklebens» entstehen.