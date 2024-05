Bundeskriminalamt stellt Bericht zur Cyberkriminalität vor

Wiesbaden (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellen am Montag (10.00 Uhr) in Wiesbaden das aktuelle «Bundeslagebild Cybercrime 2023» vor. Insbesondere die Zahlen der Straftaten, die aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus begangen werden, stiegen seit Jahren an, teilte das BKA vorab mit. Dies gelte auch für die Schadenssummen, die für Unternehmen in Deutschland durch Cybercrime entstehen.