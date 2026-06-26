Fußball-WM

Bundesliga? Ex-VfB-Meister Osorio empfiehlt Wunderkind Mora

Er wurde Meister mit dem VfB Stuttgart. Nun spricht Ricardo Osorio über Mexikos Wunder-Teenager Mora und welche Vereine eine gute Option für ihn wären.

Osorio sieht den VfB als gute Adresse für Mexikos Wunderkind Mora. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Osorio sieht den VfB als gute Adresse für Mexikos Wunderkind Mora. (Archivbild)

Mexiko-Stadt (dpa) - Ricardo Osorio hält auch die Bundesliga für einen guten nächsten Schritt für Mexikos Fußball-Wunderkind Gilberto Mora. Der mittlerweile 46-Jährige gab in der mexikanischen Zeitung «Mediotiempo» auch gleich Vereinsempfehlungen ab. Mora würde zu einem Verein wie dem VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund passen, sagte Osorio und nannte zudem noch Benfica Lissabon aus Portugal. Er sprach dabei von Ausbildungsvereinen. Bei solchen Clubs könne Mora glänzen. 

Mora passe aber auch perfekt zum FC Bayern, meinte Osorio, der selbst vom Sommer 2006 vier Jahre lang für den VfB spielte und mit den Stuttgartern 2007 deutscher Meister wurde und 2009 den damaligen UI-Cup gewann.

Der Wunder-Teenager 

Mora ist mit 17 Jahren der jüngste Spieler bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Beim letzten Gruppenspiel, das die Mexikaner auch gewannen, feierte er sein WM-Startelfdebüt.

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Unter Vertrag steht der Teenager beim Club Tijuana. Wenige Tage vor dem WM-Auftakt unterschrieb Mora bei den Xolos ein neues Arbeitspapier, das sogar bis Ende 2029 gültig ist. In der damaligen Vereinsmitteilung wurde aber auch diese entscheidende Passage mit Blick auf mögliches Transfergeschehen nach dieser WM veröffentlicht: «Die Vereinbarung enthält einen maßgeschneiderten und klar strukturierten Ausstiegsmechanismus, der gemeinsam vom Verein, dem Spieler und seinem Berater ausgearbeitet wurde.»

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