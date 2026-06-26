Bundesliga? Ex-VfB-Meister Osorio empfiehlt Wunderkind Mora

Mexiko-Stadt (dpa) - Ricardo Osorio hält auch die Bundesliga für einen guten nächsten Schritt für Mexikos Fußball-Wunderkind Gilberto Mora. Der mittlerweile 46-Jährige gab in der mexikanischen Zeitung «Mediotiempo» auch gleich Vereinsempfehlungen ab. Mora würde zu einem Verein wie dem VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund passen, sagte Osorio und nannte zudem noch Benfica Lissabon aus Portugal. Er sprach dabei von Ausbildungsvereinen. Bei solchen Clubs könne Mora glänzen.

Mora passe aber auch perfekt zum FC Bayern, meinte Osorio, der selbst vom Sommer 2006 vier Jahre lang für den VfB spielte und mit den Stuttgartern 2007 deutscher Meister wurde und 2009 den damaligen UI-Cup gewann.

Der Wunder-Teenager

Mora ist mit 17 Jahren der jüngste Spieler bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Beim letzten Gruppenspiel, das die Mexikaner auch gewannen, feierte er sein WM-Startelfdebüt.

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