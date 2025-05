Bundestrainer Wück mit Topscorerin Anyomi kaum im Austausch

Frankfurt/Main (dpa) - Zwischen Bundestrainer Christian Wück und der in diesem Jahr bisher nicht für das Nationalteam nominierten Nicole Anyomi gibt es offenbar kaum Kommunikation. «Es hat zuletzt kein konkreter und direkter Austausch stattgefunden. Im Mai steht noch ein Lehrgang an, ich hoffe, dann dabei zu sein», sagte die Topscorerin der Fußball-Bundesliga in einem Interview des Nachrichtenportals Watson. Wück hatte die Stürmerin von Eintracht Frankfurt letztmals im Oktober in seinen Kader berufen.