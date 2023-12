Bundesverdienstkreuz für Virologin Ciesek

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Virologin Sandra Ciesek ist mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt erhielt das Verdienstkreuz für ihr «bahnbrechendes wissenschaftliches und beispielhaftes gesellschaftliches Engagement», wie das hessische Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Sozialminister Kai Klose (Grüne).