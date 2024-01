Bundeswehr: Mehr Freiwillige für Heimatschutz als erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Russlands Überfall auf die Ukraine vor fast zwei Jahren findet die Bundeswehr mehr Freiwillige für den Aufbau des ersten Heimatschutzregiments in Hessen als gedacht. Die Bewerberzahl übertreffe «alle Erwartungen» und sei höher als in allen anderen Bundesländern, teilte der Kommandeur des Landeskommandos Hessen, Brigadegeneral Bernd Stöckmann, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Laut Oberstleutnant Tilman Engel gibt es hier 2150 Bewerber, obwohl «Hessen ein eher kleineres Bundesland ist, während im nationalen Vergleich große Flächen- und Bevölkerungsländer wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen 800 bis 1000 Bewerber aufweisen können». Grund sei wohl ein Pilotprojekt zur Bewerbersuche in Hessen mit Arbeitgebern, Wirtschaftskammern, Datenanalysen und Direktmarketing. Die hier gewonnenen Erfahrungen können laut Brigadegeneral Stöckmann «so auch in jedem anderen Bundesland erfolgreich umgesetzt werden».

Krieg in Europa ist laut dem Landeskommando wieder möglich, Frieden sei nicht gottgegeben, dafür müsse man etwas tun. Die Heimatschützer könnten etwa bei Naturkatastrophen und Pandemien, aber auch in «Spannungsfällen» bei der Sicherung von Kasernen und Flughäfen eingesetzt werden. Sie müssten notfalls auch bereit sein, Deutschland «mit der Waffe in der Hand» verteidigen. Jeder und jede Deutsche bis 57 Jahre kann sich melden - auch ohne militärische Erfahrung.