Übung

Bundeswehr übt Nachtflüge mit Kampfhubschraubern im Tiefflug

Kampfhubschrauber des deutschen Heeres sind in den kommenden zwei Wochen nachts über Teilen von Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unterwegs. Dabei kann es lauter werden.

Bei den Übungen werden Kampfhubschrauber nachts im Tiefflug unterwegs sein. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Bei den Übungen werden Kampfhubschrauber nachts im Tiefflug unterwegs sein. (Archivbild)

Fritzlar (dpa) - Nachtflüge mit Kampfhubschraubern in niedriger Höhe übt die Bundeswehr in dieser und der kommenden Woche in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mitteilte, sind Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. «Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen», hieß es. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Übungsgebiet soll permanent gewechselt werden

Die Kampfhubschrauber sind den Angaben zufolge über dem niedersächsischen Göttingen, dem thüringischen Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und dem nordrhein-westfälischen Warburg im Kreis Höxter unterwegs, außerdem in Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder, Hersfeld und Korbach in Hessen. 

Die Übungen dienten der Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Piloten sowie der Weiterbildung junger Kräfte. Die Nachtflüge sollen jeweils von Montag bis Donnerstag stattfinden.

Eine Gebietseinschränkung könne nur grob vorgenommen werden, hieß es. Um die Störungen so gering wie möglich zu halten, werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundeswehr übt Nachtflüge mit Kampfhubschraubern
Bundeswehr

Bundeswehr übt Nachtflüge mit Kampfhubschraubern

In mehreren Bundesländern trainiert die Bundeswehr nächtliche Hubschrauberflüge in niedriger Höhe. Anwohner sollen sich auf mögliche Lärmbelastungen einstellen.

30.09.2025

Nachtflüge bei Übung mit Kampfhubschraubern geplant
Bundeswehr

Nachtflüge bei Übung mit Kampfhubschraubern geplant

Kampfhubschrauber des deutschen Heeres sind in der kommenden Woche nachts über Teilen von Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unterwegs. Dabei kann es lauter werden.

01.08.2025

Bundeswehr übt nachts Tiefflug mit Kampfhubschraubern
Militär

Bundeswehr übt nachts Tiefflug mit Kampfhubschraubern

Routinemäßig übt die Bundeswehr nächtliche Tiefflüge im nördlichen Hessen und angrenzenden Bundesländern. Wer in betroffenen Bereichen wohnt, muss sich womöglich auf Lärm einstellen.

26.06.2025

Nachtflüge bei Übung mit Kampfhubschraubern geplant
Bundeswehr

Nachtflüge bei Übung mit Kampfhubschraubern geplant

Kampfhubschrauber des deutschen Heeres sind in den kommenden zwei Wochen nachts über Teilen von Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unterwegs. Dabei kann es lauter werden.

28.03.2025

Nachtflüge bei Übung mit Tiger-Kampfhubschraubern
Bundeswehr

Nachtflüge bei Übung mit Tiger-Kampfhubschraubern

Kampfhubschrauber des deutschen Heeres sind in den kommenden Nächten über Teilen von Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unterwegs. Dabei kann es lauter werden.

04.02.2025