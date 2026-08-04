Burger bleibt in Hoffenheim: «Vom ersten Tag an überzeugt»
Wouter Burger hat sich im defensiven Mittelfeld der TSG Hoffenheim schnell etabliert. Warum der Europa-League-Teilnehmer langfristig auf ihn setzt.
Zuzenhausen/Seefeld (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit dem niederländischen Mittelfeldspieler Wouter Burger langfristig verlängert. Dies teilte der nordbadische Fußball-Bundesligist, der sich derzeit im österreichischen Seefeld auf die neue Saison vorbereitet, mit. Angaben zur Laufzeit machte die TSG nicht.
«Ein absoluter Leader»
Der 25 Jahre alte Burger war im vergangenen Sommer vom englischen Zweitligisten Stoke City in den Kraichgau gekommen und entwickelte sich rasch zum Leistungsträger.
«Wouter hat uns vom ersten Tag an überzeugt und war ein zentraler Faktor für unsere erfolgreiche Saison. Er ist defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. In 30 Liga-Spielen verbuchte Wouter vier Tore und acht Assists.