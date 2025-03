Bus auf Bahnübergang - Narren verhindern Zugunglück

Tübingen (dpa) - Zwei Narren haben am Rosenmontag an einem Bahnübergang in Tübingen ein Zugunglück verhindert. Wie der Zweckverband ÖPNV im Ammertal erst am Freitag mitteilte, wollte ein Reisebus im Tübinger Stadtteil Unterjesingen auf einem Bahnübergang wenden, als sich dort die Schranken wegen eines herannahenden Zuges der Ammertalbahn schlossen. Die Bahn verbindet Tübingen mit Herrenberg im Landkreis Böblingen.