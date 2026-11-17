Bus und Bahn: Landestarif im Südwesten wird teurer
Das Baden-Württemberg-Ticket wird im Dezember teurer. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer in Baden-Württemberg mit Regionalzug und Bus über Verbundgrenzen hinweg fährt, muss ab dem Fahrplanwechsel tiefer in die Tasche greifen. Die Preise im landesweit gültigen bwtarif steigen ab dem 13. Dezember im Schnitt um knapp vier Prozent, wie die Baden-Württemberg-Tarif GmbH mitteilte.
Beim Baden-Württemberg-Ticket zahlt die erste Person künftig 28 statt 27 Euro, für jeden weiteren Mitfahrer bleibt es bei neun Euro. Fünf Reisende kommen damit auf 64 statt 63 Euro, also 12,80 Euro pro Kopf. Bis zu drei Kinder zwischen sechs und 14 Jahren fahren kostenlos mit. Einzeltickets im bwtarif werden demnach im Schnitt knapp fünf Prozent teurer.
Als Grund für die höheren Fahrpreise nennt die Gesellschaft steigende Kosten im Nahverkehr, vor allem bei Energie, Betrieb und Personal. «Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf sind ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung des Verkehrsangebots», hieß es von Geschäftsführer Rüdiger Schmidt. Den größten Teil der Kosten tragen demnach jedoch weiterhin das Land und die Kommunen.