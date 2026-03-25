Unfall

Busfahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Autos

Ein Linienbusfahrer bekommt medizinische Probleme. Es kommt zu mehreren Blechschäden. Ein ähnlicher Unfall im Land geht schlimmer aus.

Ein Linienbus hat in Göppingen mehrere Blechschäden verursacht. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Ein Linienbus hat in Göppingen mehrere Blechschäden verursacht. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Wohl wegen eines medizinischen Problems eines Busfahrers ist es in Göppingen zu einer Karambolage mit mehreren Autos gekommen. Der 48 Jahre alte Mann hatte laut Polizei am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so dass sein Linienbus erst drei geparkte Autos aufeinander schob und noch gegen ein weiteres stieß. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die beiden Fahrgäste im Bus blieben unverletzt, der Fahrer kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70.000 Euro.

In Schramberg (Kreis Rottweil) hatte ein Lastwagenfahrer am Morgen wohl ebenfalls wegen einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw erfasste eine Frau und ihr Kind, beide starben an der Unfallstelle.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Linienbus fährt in Fulda gegen Haus – Fahrer verletzt
Unfälle

Linienbus fährt in Fulda gegen Haus – Fahrer verletzt

In Fulda gerät ein Linienbus außer Kontrolle. Fahrgäste sind zum Glück nicht an Bord. Doch wie konnte der Unfall passieren?

03.01.2026

Angetrunkener Linienbusfahrer fährt in Grünstreifen
Fahrgast leicht verletzt

Angetrunkener Linienbusfahrer fährt in Grünstreifen

Ein Linienbusfahrer fährt in einen Grünstreifen. Zeugen schlagen Alarm. Was Polizisten bei der anschließenden Kontrolle feststellen.

25.09.2025

Linienbus rammt mehrere Autos – Fahrer kommt in Klinik
Unfälle

Linienbus rammt mehrere Autos – Fahrer kommt in Klinik

Ein Linienbus fährt in Sindelfingen unkontrolliert auf die Gegenspur und beschädigt mehrere Fahrzeuge. Der Sachschaden ist hoch - aber die Beteiligten hatten wohl Glück im Unglück.

03.09.2025

Schüler bei Unfall mit Linienbus verletzt
Auf Bundesstraße

Schüler bei Unfall mit Linienbus verletzt

Der Bus mit Schülern an Bord soll einem Auto die Vorfahrt genommen haben. Mehrere Kinder kommen in eine Klinik.

21.03.2025

Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus
Landkreis Göppingen

Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Ein Busfahrer bemerkt ein bremsendes Auto zu spät. Er kann die Kollision nicht vermeiden. Die Fahrgäste werden von ihren Sitzen geschleudert.

04.02.2025