Kameras gegen Falschparker

Busse knipsen Falschparker - Stadt weitet Pilotprojekt aus

Wer Busspuren blockiert, riskiert ein Bußgeld. In Frankfurt können Busfahrer und Busfahrerinnen die Falschparker fotografieren und melden. Eine Zwischenbilanz zeigt, wie das Pilotprojekt bisher läuft.

In einer Zwischenbilanz äußert sich die Stadt Frankfurt zufrieden über den Pilotversuch mit Kameras an Bussen, die Falschparker fotografieren. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
In einer Zwischenbilanz äußert sich die Stadt Frankfurt zufrieden über den Pilotversuch mit Kameras an Bussen, die Falschparker fotografieren. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schon mehr als 400 Falschparker sind in Frankfurt von speziellen Kameras erfasst worden, die in Linienbussen montiert wurden. Insgesamt hätten 421 Falschparker auf diesem Weg ein Knöllchen erhalten, die Busse blockiert hätten, teilen Mobilitätsdezernat, Ordnungsamt und Nahverkehrsgesellschaft traffiq als Zwischenbilanz zu vier Monaten Probebetrieb mit.

Die Kameras befinden sich hinter der Windschutzscheibe. «Blockiert ein Falschparker den Fahrweg, etwa auf einer Busspur, oder kann der Bus wegen eines falsch geparkten Wagens eine Haltestelle nicht richtig anfahren, können Busfahrerinnen und Busfahrer per Knopfdruck eine kurze Serie von Einzelfotos auslösen», heißt es in der Mitteilung. Die Technik helfe damit, den Nahverkehr pünktlicher zu machen.

Zunächst zehn Busse im Probebetrieb

Der Probebetrieb hatte mit zunächst zehn Bussen im Februar begonnen. Die Zahl der ertappten Falschparker stieg den Angaben zufolge von Monat zu Monat an. Bis Ende Mai seien 325 Bußgeld- und 75 Verwarngeldbescheide versendet worden. Ein Schwerpunkt war das Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen mit vielen Busspur-Parkern. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mindestens 70 Euro Bußgeld sind den Angaben zufolge fürs Halten oder Parken auf der Busspur oder an einer Bushaltestelle fällig, wenn der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) behindert wird. Demnächst sollen Kameras in mindestens zehn weiteren Bussen installiert werden, auch fünf Straßenbahnen sollen im Laufe des Jahres damit ausgestattet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim startet Pilotprojekt mit Kameras gegen Müll
Abfall

Mannheim startet Pilotprojekt mit Kameras gegen Müll

Kippen, Becher, Sperrmüll: Mannheims Abfall bekommt jetzt digitale Aufmerksamkeit. Wie Kameras auf Müllfahrzeugen für mehr Sauberkeit sorgen sollen.

25.03.2026

Fast 100.000 Online-Anzeigen gegen Falschparker in Frankfurt
Kontrolle durch Bürger

Fast 100.000 Online-Anzeigen gegen Falschparker in Frankfurt

Mit dem Handy Falschparker dokumentieren und online melden: Das geht in Frankfurt seit Februar 2024. Wie funktioniert das und wie sieht die bisherige Bilanz aus?

21.02.2026

Frankfurt testet Kameras gegen Falschparker auf Busspuren
Öffentlicher Nahverkehr

Frankfurt testet Kameras gegen Falschparker auf Busspuren

«Wer Busse blockiert, wird fotografiert»: Das kündigt die Stadt Frankfurt an und will mit neuen Kameras die Pünktlichkeit von Buslinien verbessern.

11.12.2025

Scan-Auto kontrolliert Falschparker in Mannheim
Pilotprojekt

Scan-Auto kontrolliert Falschparker in Mannheim

Feuerwehrzufahrten blockiert, Radwege zugeparkt – Mannheims neues Scan-Auto nimmt Parksünder ins Visier. Was steckt hinter dem digitalen Pilotprojekt?

05.11.2025

Wiesbaden

Falschparker melden: Frontkameras in Bussen angebracht

18.07.2023