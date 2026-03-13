Urlaub

Camping in Hessen besonders günstig

Familien zahlen in Hessen für eine Nacht auf dem Campingplatz weniger als in vielen anderen Bundesländern. Und die Preise bleiben stabil.

Am Mittelrhein befindet sich eine der beliebtesten Camping-Regionen des Landes. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Am Mittelrhein befindet sich eine der beliebtesten Camping-Regionen des Landes. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen sind Campingplätze besonders günstig. Dies geht aus einer Preisanalyse des ADAC hervor. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind zahlt in der Sommer-Hochsaison 2026 durchschnittlich 37 Euro pro Nacht für eine Camping-Übernachtung in Hessen. «Damit liegt das Bundesland im Deutschlandvergleich auf Platz zwei der günstigsten Camping-Bundesländer», berichtete der ADAC Hessen-Thüringen.

Auch die Preisentwicklung zum Vorjahr bleibt mit einem Zuwachs von zwei Prozent stabil und gehört zu den niedrigsten in Deutschland. Bundesweit steigen die Preise um rund sieben Prozent. Im Europavergleich bleibt Camping in ganz Deutschland mit durchschnittlich 41 Euro vergleichsweise günstig.

