Gasexplosion im Führerhaus

Campingkocher explodiert in Lkw - Fahrer schwer verletzt

Ein Campingkocher explodiert im Führerhaus eines Sattelzugs. Der Fahrer wird dadurch schwer verletzt, das Führerhaus völlig zerstört. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Endingen am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Mutmaßlich bei der Zubereitung seines Essens ist ein Sattelzugfahrer wegen eines explodierenden Campingkochers in Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) schwer verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Offenbar hatte der Mann mit dem Campingkocher in seinem Führerhaus hantiert, um sich eine Mahlzeit zuzubereiten. Durch die Wucht der Explosion sei das Führerhaus komplett zerstört worden. Teile des Führerhauses schleuderten bis auf ein benachbartes Werksgelände und beschädigten dort Jalousien.

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