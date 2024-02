Cannabisgesetz hat «verheerende Auswirkungen» auf die Justiz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Justizminister Christian Heinz (CDU) hält das geplante Cannabisgesetz für einen Fehler. «Für die Justiz wird das Gesetz verheerende Auswirkungen haben», sagte der Minister am Freitag in Wiesbaden auf Anfrage. Die Neuregelungen beträfen auch Altfälle schwerer Kriminalität, «also Delikte, die vor Inkrafttreten des Cannabisgesetzes begangen und noch nicht rechtskräftig abgeurteilt wurden.»

In der Folge müssten sogar Urteile wegen etwa Handeltreibens mit großen Mengen von Betäubungsmitteln, bei denen die Täter Waffen mit sich geführt haben, aufgehoben werden, so der Minister. «Diese Verfahren müssen dann erneut verhandelt werden, was eine immense Belastung für unsere Staatsanwaltschaften und Gerichte darstellt.»