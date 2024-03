«Carfreitag»: Autofans haben sich an Spielregeln gehalten

Offenbach/Fulda/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizeistationen in Hessen sind mit dem Verhalten der Autofahrer an Karfreitag größtenteils zufrieden. «Die Angehörigen der regionalen Autoszene hielten sich weitestgehend an die Spielregeln und zeigten sich einsichtig bei den Kontrollen», sagte Einsatzleiter Markus Hotze von der Polizei Osthessen laut einer Mitteilung am Samstag.

Der Karfreitag ist seit Jahren unter Autofans und in der Tuner-Szene als «Carfreitag» bekannt. Zahlreiche Menschen treffen sich jedes Jahr an diesem Tag, um ihre Autos zu zeigen. Von 75 von der Polizei Osthessen am Karfreitag kontrollierten Fahrzeuge gab es an 15 etwas zu beanstanden, hieß es weiter.

Wegen der Witterungslage seien nur vereinzelte Fahrzeuge aus der Szene festgestellt worden, teilte die Polizei Limburg-Weilburg mit. Ähnlich war die Lage in der Landeshauptstadt: In Wiesbaden habe es nichts Außergewöhnliches gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.