Caricatura-Gründer Achim Frenz mit 66 Jahren gestorben

Frankfurt (dpa/lhe) - Der frühere Leiter des Frankfurter Caricatura Museums für Komische Kunst Achim Frenz ist tot. Frenz sei in der Nacht zum Montag plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren gestorben, teilten das Museum und die Stadt Frankfurt am Abend mit. Als Gründer und ehemaliger Leiter des Museums in Frankfurt sowie der Caricatura Galerie Kassel habe er nicht nur zwei wichtige Institutionen der Komischen Kunst auf den Weg gebracht und geprägt, sondern sich auch unermüdlich bundesweit für die Belange dieser Kunstgattung eingesetzt.