Carport fängt Feuer: 150.000 Euro Schaden
Ein Carport steht in Straubenhardt in Flammen. Auch weitere Gebäude und ein Wohnmobil werden in Mitleidenschaft gezogen.
Straubenhardt (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Carports im Enzkreis ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Flammen griffen von dort auf eine angrenzende Garage über, wie die Polizei mitteilte. Auch ein weiterer Carport und ein dort geparktes Wohnmobil wurden am Montagabend in Straubenhardt beschädigt.
Die Feuerwehr konnte laut Polizei verhindern, dass die Flammen auf ein Einfamilienhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.