Carport fängt Feuer: 150.000 Euro Schaden

Ein Carport steht in Straubenhardt in Flammen. Auch weitere Gebäude und ein Wohnmobil werden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. (Symbolbild)

Straubenhardt (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Carports im Enzkreis ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Flammen griffen von dort auf eine angrenzende Garage über, wie die Polizei mitteilte. Auch ein weiterer Carport und ein dort geparktes Wohnmobil wurden am Montagabend in Straubenhardt beschädigt.

Die Feuerwehr konnte laut Polizei verhindern, dass die Flammen auf ein Einfamilienhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

