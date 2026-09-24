CDU-Büro in Offenbach mit Steinen beworfen
Was steckt hinter dem Angriff auf das CDU-Büro in Offenbach? Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus, nachdem mehrere Scheiben durch Steinwürfe beschädigt wurden.
Offenbach (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Offenbach ein Bürogebäude der CDU mit Steinen beworfen. Mehrere Scheiben seien dadurch beschädigt worden, so die Polizei. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen seien mehrere dunkel gekleidete Personen nach der Tat am Montag gegen 0.40 Uhr geflüchtet.
Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund. Auch ein mutmaßliches Bekennerschreiben sei ihr bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.