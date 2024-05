CDU-Chef Merz: AfD ist «Abstieg für Deutschland»

«Das ist keine Alternative für Deutschland, diese Partei ist der Abstieg für Deutschland», sagte Merz. Und das nicht nur in wirtschaftlicher Sicht, sondern vor allem in moralischer Sicht. «Wenn selbst die Frau Le Pen aus Frankreich diese Leute aus der gemeinsamen Fraktion im europäischen Parlament rausschmeißt, weil sie ihr zu unappetitlich geworden sind, dann sollte die deutsche Bevölkerung diese Leute nicht auch noch wählen.» Die Europawahl findet am 9. Juni statt.

Kampfansage vor allem an die AfD, aber auch an die Ampel: Mit dieser Linie geht die Union in die heiße Phase des Europawahlkampfes. CDU-Chef Merz gibt ein klares Ziel aus.

Merz hatte am Donnerstag in Münster zuvor an der Verleihung des Preises des Westfälischen Friedens für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilgenommen und war deshalb etwas verspätet nach Hanau gekommen. Der CDU-Chef lobte Macrons Einstellung zu Europa, auch wenn man nicht alles teilen müsse. «Da hat jemand eine klare Vorstellung davon, was diese Europäische Union in den nächsten Jahren leisten muss», sagte Merz. Dass sie unabhängiger, souveräner und handlungsfähiger werden müsse.