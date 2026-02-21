Parteitag

CDU fordert Rücknahme der Cannabis-Legalisierung

Die teilweise Freigabe von Cannabis für Erwachsene mit vielen Auflagen ist für die CDU ein rotes Tuch. Der Parteitag votiert für eine Abschaffung des Gesetzes - aber hat das Konsequenzen?

Seit 1. April 2024 sind Kiffen und der Anbau von Cannabis für Volljährige mit vielen Beschränkungen erlaubt. Foto: Fabian Sommer/dpa
Seit 1. April 2024 sind Kiffen und der Anbau von Cannabis für Volljährige mit vielen Beschränkungen erlaubt.

Stuttgart (dpa) - Die CDU macht Druck für eine Rücknahme der Cannabis-Legalisierung für Volljährige. Der Parteitag in Stuttgart nahm einen Antrag der Frauen Union an, der die schwarz-rote Bundesregierung zu einer Aufhebung des Gesetzes auffordert. Besitz, Anbau und Vertrieb sollten wieder verboten und unter Strafe gestellt werden. Seit der Teillegalisierung gebe es vermehrt soziale, gesundheitliche und sicherheitspolitische Herausforderungen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vorsitzende der Frauen Union ist Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Sie hatte nach einer ersten Auswertung der Auswirkungen von «bedenklichen Tendenzen» gesprochen und Beratungen über Handlungsbedarf angekündigt.

Koalitionsvertrag sieht Abschaffung nicht vor

Die noch von der Ampel-Koalition durchgesetzte Gesetz lässt seit 1. April 2024 Kiffen und den Anbau von Cannabis für Volljährige mit vielen Beschränkungen zu. CDU und CSU waren mit der Forderung nach Abschaffung des Gesetzes in den Wahlkampf gezogen. Im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart wurde aber eine «ergebnisoffene Evaluierung», die inzwischen angelaufen ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Cannabis-Gesetz soll «ergebnisoffen» geprüft werden
Koalitionsvertrag

Cannabis-Gesetz soll «ergebnisoffen» geprüft werden

Die Legalisierung von Cannabis ist umstritten. Die Union wollte sie am liebsten komplett wieder kippen – vereinbart wurde nun eine Prüfung.

09.04.2025

Cannabis-Freigabe verläuft zunächst ruhig - Offene Fragen
Drogenpolitik

Cannabis-Freigabe verläuft zunächst ruhig - Offene Fragen

Seit Ostermontag dürfen Erwachsene unter Auflagen Cannabis besitzen und konsumieren. Bisher haben die Länder und Kommunen noch keine großen Vorkommnisse gemeldet - doch es gibt offene Fragen.

02.04.2024

Cannabis-Gesetz unterschrieben: Freigabe am 1. April
Teil-Legalisierung

Cannabis-Gesetz unterschrieben: Freigabe am 1. April

Wird die kontrollierte Freigabe von Cannabis doch noch aufgehalten, indem das beschlossene Gesetz nicht offiziell besiegelt wird? Mancher in der Union hoffte darauf - und wurde jetzt enttäuscht.

27.03.2024

Cannabis-Gesetz unterschrieben: Freigabe am 1. April
Drogen

Cannabis-Gesetz unterschrieben: Freigabe am 1. April

Wird die kontrollierte Freigabe von Cannabis doch noch aufgehalten, indem das beschlossene Gesetz nicht offiziell besiegelt wird? Mancher in der Union hoffte darauf - und wurde jetzt enttäuscht.

27.03.2024

Cannabis-Freigabe nimmt nächste Hürde
Gesundheit

Cannabis-Freigabe nimmt nächste Hürde

Die Ampel-Koalition treibt die Freigabe von Cannabis für Erwachsene voran. Die parlamentarischen Beratungen werden weiter von scharfer Kritik begleitet.

21.02.2024