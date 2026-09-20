Wahlen in Berlin und MV

CDU-Generalsekretärin zu Wahlen: Alarmsignal für die Mitte

Für die CDU sind die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin bitter. Die Generalsekretärin der Südwest-CDU sieht aber auch eine Bedeutung über die Partei hinaus.

Andreas Wechsler ist Generalsekretärin der CDU im Südwesten. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Andreas Wechsler ist Generalsekretärin der CDU im Südwesten. (Archivbild)

Stuttgart/Berlin/Schwerin (dpa/lsw) - Die Generalsekretärin der CDU in Baden-Württemberg, Andrea Wechsler, hat das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin als Alarmsignal für die demokratische Mitte bezeichnet. «Dieser Wahlabend erschüttert die Statik unseres politischen Hauses», sagte die Europaabgeordnete einer Mitteilung zufolge.

Wenn die CDU in Mecklenburg-Vorpommern um die parlamentarische Existenz kämpfe und CDU und SPD zusammengerechnet in Berlin hinter Linken und AfD lägen, treffe das die CDU ins Mark. «Die Christdemokratie ist nach Diktatur und Krieg angetreten, alte Gräben zu überwinden, unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte zusammenzuführen und unserem Land Stabilität zu geben.» Dieser Auftrag sei heute wieder hochaktuell. 

Die Christdemokraten hatten bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern eine heftige Schlappe erlitten. Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen die Partei nur knapp im neuen Landtag in Schwerin vertreten. In Berlin sackte die CDU auf rund 20 Prozent ab und landete hinter der Linken.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU stürzt im Nordosten ab – Linke klar vorn in Berlin
Landtagswahlen

CDU stürzt im Nordosten ab – Linke klar vorn in Berlin

Die CDU erlebt in Mecklenburg-Vorpommern das nächste Desaster – in Berlin könnte erstmals eine Linken-Politikerin die Regierung führen. Das erhöht den Druck auf Kanzler Merz.

vor 33 Minuten

Stellvertretende CDU-Generalsekretärin Stumpp tritt ab
CDU-Parteiführung

Stellvertretende CDU-Generalsekretärin Stumpp tritt ab

Noch am Mittwoch hatte sie ein Ausscheiden dementiert - nun tritt die Baden-Württembergerin Christina Stumpp doch als stellvertretende CDU-Generalsekretärin ab. Ihr Nachfolger kommt aus Thüringen.

11.09.2026

Insa-Umfrage: SPD holt in Mecklenburg-Vorpommern auf
Vor der Landtagswahl

Insa-Umfrage: SPD holt in Mecklenburg-Vorpommern auf

Die SPD verkleinert laut aktueller Insa-Umfrage den Abstand zur AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Für die CDU bedeutet Schwesigs polarisierter Wahlkampf nichts Gutes.

10.09.2026

Mehr Frauenpower für CDU - Hoppermann wird Generalsekretärin
Personalwechsel in der Partei

Mehr Frauenpower für CDU - Hoppermann wird Generalsekretärin

Die Politik war ihr quasi in die Wiege gelegt: Schon der Großvater von Franziska Hoppermann saß im Bundestag. So wie sie jetzt auch. Aber nun kommt ein wichtiges Amt in ihrer Partei, der CDU, hinzu.

27.07.2026

Umfrage 

AfD in Mecklenburg-Vorpommern vor der SPD

Die AfD machte jüngst durch kommunale Wahlerfolge auf sich aufmerksam. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zustimmung für die Partei.

06.07.2023