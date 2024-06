CDU gewinnt bei Europawahl hinzu: wieder stärkste Kraft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die CDU hat bei der Europawahl in Hessen erneut die meisten Stimmen geholt. Die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein kam am Sonntagabend laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 30,0 Prozent und gewann im Vergleich zur vorangegangenen Abstimmung vor fünf Jahren 4,2 Prozentpunkte hinzu.

Die Wahl zum EU-Parlament war zugleich ein politischer Stimmungstest in Hessen. Die Grünen verbuchten schmerzhafte Verluste in Höhe von 10,5 Prozentpunkten und landeten mit 12,9 Prozent nur auf Rang vier, nachdem sie 2019 noch zweitstärkste Kraft bei der Europawahl in Hessen waren.