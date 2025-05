CDU will Hagel zum Spitzenkandidaten wählen

Stuttgart (dpa) - Der baden-württembergische CDU-Landeschef Manuel Hagel will sich am Samstag (ab 09.30 Uhr) zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl 2026 wählen lassen. Die Kür des 37-Jährigen gilt als sicher. Im Kampf um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht Hagel damit gegen den Ex-Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) ins Rennen. Kretschmann, bislang einziger Ministerpräsident der Grünen in Deutschland, tritt bei der Wahl im März nicht mehr an.