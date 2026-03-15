Chancenlos im Südwest-Derby: Karlsruhe unterliegt FCK 0:3
Der KSC hat sich für das Duell mit Kaiserslautern viel vorgenommen. Am Ende kassieren die Badener jedoch eine klare Niederlage.
Kaiserslautern (dpa) - Im Südwest-Derby der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC eine verdiente Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner unterlag im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion mit 0:3 (0:2) und kassierte nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage mal wieder einen Dämpfer.
Eichners großes Ziel war es, mit dem FCK in der Tabelle gleichzuziehen. Nun beträgt der Rückstand der weiter achtplatzierten Badener sechs Zähler. Anders als im Hinspiel, als Kaiserslautern erst in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer gelungen war, waren die Karlsruher diesmal chancenlos.
Bernat nicht unschuldig
Vor 49.327 Zuschauern begannen die Gastgeber engagiert und führten nach den Treffern von Semih Sahin (3. Minute) und Mergim Berisha (14.) früh mit 2:0. Beim zweiten Gegentor profitierten die Gastgeber von einem Fehler von KSC-Torhüter Hans Christian Bernat.
Nach Wiederanpfiff war Karlsruhe um den Anschlusstreffer bemüht, aber Jisoo Kim konnte einen Schuss von Louey Ben Farhat in höchster Not noch abblocken (57.). Die beste Möglichkeit hatte der Youngster kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, jedoch scheiterte er an der Latte. Wenig später sorgte der eingewechselte Mahir Emreli in der vierten Minute der Nachspielzeit für den umjubelten Schlusspunkt.