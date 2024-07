Chefin Kunsthalle Kiel leitet Alte Nationalgalerie Berlin

Berlin (dpa) - Die Leitungsebenen in Deutschlands wichtigster Kulturinstitution sind zunehmend in Frauenhand. Nach der Wahl von Marion Ackermann zur künftigen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden zwei weitere Spitzenposten mit Kunst-Expertinnen besetzt.

Als Direktorin der Alten Nationalgalerie wechselt Anette Hüsch, Direktorin der Kunsthalle zu Kiel, auf die Museumsinsel in Berlin. Die 52-Jährige übernimmt zum 1. März 2025 die Leitung von Ralph Gleis, der an die Albertina nach Wien wechselt. Die Leiterin der Sammlungen Kunsthandwerk und Design, Skulpturen und Plastiken bei Hessen Kassel Heritage, Antje Scherner, übernimmt als neue Direktorin Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Dort folgt die 57-Jährige auf Julien Chapuis, der 2023 das Museum verlassen hatte.

Die aus Hannover stammende Hüsch war von 2007 bis 2008 am Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart. Als freie Kuratorin gestaltete sie Ausstellungsprojekte etwa in Berlin, New York, Bonn oder Brüssel. Seit 2010 leitet sie die Kunsthalle zu Kiel. Dort verantwortete sie den Angaben zufolge jährlich mehrere Ausstellungen und schob nationale sowie internationale Kooperationsprojekte an.