Chemie-Tarifpartner über Vorteile für Gewerkschafter

Wiesbaden (dpa) - Die Tarifpartner der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie verhandeln seit Dienstag wieder über Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Die IG BCE will erstmals in einem großen Flächentarifvertrag Regelungen durchsetzen, die Gewerkschaftsmitglieder besser stellen als andere Beschäftigte. In den zunächst auf zwei Tage angesetzten Gesprächen in Wiesbaden geht es zudem um höhere Entgelte und Rahmenbestimmungen.