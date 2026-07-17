Chemische Reaktion löst Großeinsatz in Herrenberg aus

Herrenberg (dpa/lsw) - Wegen einer chemischen Reaktion in einem Betrieb ist ein Teil des Industriegebiets im Herrenberger Ortsteil Gültstein (Landkreis Böblingen) vorsorglich geräumt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden Anwohner zunächst über Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten sowie Aufenthalte im Freien möglichst zu vermeiden.

Eine Person wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Nach rund fünf Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. An dem Gefahrstoffeinsatz waren rund 90 Einsatzkräfte beteiligt.

In einem Behälter mit Epoxidharz hatte sich den Angaben nach eine chemische Reaktion entwickelt. Dadurch entstanden Hitze, Rauch und eine starke Geruchsbelästigung. Einsatzkräfte brachten den Behälter demnach ins Freie, kühlten ihn und setzten ihn später in eine mit Wasser geflutete Großmulde um, um die Reaktion zu verlangsamen.

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