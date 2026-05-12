Christian Streich wird zur Fußball-WM TV-Experte beim ZDF

Mainz (dpa) - Der ehemalige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, verstärkt zur Fußball-Weltmeisterschaft die Experten-Riege im ZDF. Direkt zum WM-Start mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika am 11. Juni wird Streich sein Debüt als neuer ZDF-Experte geben, wie der Sender mitteilte.

«Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle, und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten», sagte der 60-Jährige laut Mitteilung. «Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist.»

Beim Auftakt werden neben Streich die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, Trainerin Friederike Kromp und der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer als ZDF-Experten im Studio dabeisein.

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«Mit Christian Streich verstärkt ein besonderer Trainertyp unser WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt ist», sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus.