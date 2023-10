Christiane Benner will IG-Metall-Chefin werden

Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall will sich am Montag (9.00 Uhr) einen neuen Vorstand wählen. Die bisherige Zweite Vorsitzende Christiane Benner tritt als erste Frau in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Gewerkschaft für den Chefposten an. Der bisherige Vorsitzende Jörg Hofmann (67) tritt aus Altersgründen nicht noch einmal an.