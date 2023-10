Christoph Maria Herbst: Warum Lachen so wichtig ist

Bad Vilbel/Köln (dpa) - Komiker und Schauspieler Christoph Maria Herbst («Stromberg») lacht gerne und spielt deshalb mit Vorliebe in Komödien. «Lachen unterscheidet uns einfach von anderen Lebewesen», sagte der Kölner dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. «Und das sollten wir nicht verlernen, sondern jetzt erst recht üben, finde ich - vor dem Hintergrund all dessen, was da draußen abgeht», erklärte der «Stromberg»-Darsteller in der Sendung «Silvia am Sonntag - der Talk».