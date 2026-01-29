Software

Cloud-Geschäft soll SAP weiter antreiben

SAP meldet einen mehr als doppelt so hohen Nettogewinn wie im Vorjahr. Wie Cloudsoftware trotz getrübter Aussichten den Konzern weiter antreibt – und warum ihn der Dollar bremste.

Trotz verhaltener Vertragsabschlüsse will SAP-Chef Klein Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Foto: Uwe Anspach/dpa
Trotz verhaltener Vertragsabschlüsse will SAP-Chef Klein Umsatz und Gewinn deutlich steigern.

Walldorf (dpa) - Immer mehr Nutzer haben Software nicht mehr auf dem eigenen Rechner, sondern nutzen sie über das Internet - in der sogenannten Cloud. Cloudsoftware ist auch bei Europas größtem Anbieter SAP der Wachstumstreiber. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnte der Walldorfer Softwarehersteller jedoch nicht so viele Verträge für Cloudsoftware abschließen wie erhofft. Auch 2026 wird das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Trotz der aktuell trüben Aussichten will SAP-Chef Christian Klein im neuen Jahr das Umsatzwachstum weiter beschleunigen und erneut profitabler werden. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll 2026 währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie das Dax-Schwergewicht mitteilte.

2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware insgesamt um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro, der schwache Dollar bremste dabei erheblich und kostete beim Umsatzanstieg drei Prozentpunkte. Das bereinigte operative Ergebnis legte unter anderem wegen Einsparungen durch einen großen Personalumbau um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas besser aus als von Experten geschätzt.

Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SAP wird vorsichtiger für Cloudgeschäft
IT-Branche

SAP wird vorsichtiger für Cloudgeschäft

Der Softwarekonzern steigert den Gewinn kräftig, doch für das wichtige Cloudgeschäft wird das Dax-Schwergewicht etwas zurückhaltender. Grund sind Sorgen um das wirtschaftliche Umfeld.

23.10.2025

SAP steigert Gewinn deutlich
Softwarehersteller

SAP steigert Gewinn deutlich

Der Softwarehersteller aus Baden-Württemberg überzeugt im zweiten Quartal mit besseren Zahlen als erwartet. Besonders eine Sparte sorgt für Rückenwind.

22.07.2025

SAP legt weiter zu
Softwarekonzern

SAP legt weiter zu

Kunden des Dax-Schwergewichts sichern sich die Software immer häufiger per Abo. Das lässt den Gewinn steigen. Profitabler wird SAP aber auch aus anderem Grund.

28.01.2025

Software-Konzern

SAP wächst in der Cloud und punktet mit Lizenzen

Der Softwarekonzern SAP hat ein gutes erstes Quartal hingelegt - auch wenn viel Geld an einer Stelle verdient wurde, die die Walldorfer nicht zum Zukunftsgeschäft zählen.

21.04.2023

Softwarehersteller

SAP wächst in der Cloud und punktet mit Lizenzen

Der Softwarekonzern SAP hat ein gutes erstes Quartal hingelegt - auch wenn viel Geld an einer Stelle verdient wurde, die die Walldorfer nicht zum Zukunftsgeschäft zählen.

21.04.2023