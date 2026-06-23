Club-Ikone Schnatterer wird Co-Trainer in Heidenheim
Vom Rekordspieler zum Taktik-Tüftler: Marc Schnatterer wird Co-Trainer beim FCH. Der ehemalige Kapitän will die Offensive des Zweitligisten auf ein neues Level bringen.
Heidenheim (dpa/lsw) - Heidenheims Fußball-Rekordspieler Marc Schnatterer verstärkt künftig das Trainerteam um Chefcoach Frank Schmidt. Der 40-Jährige ist Inhaber der DFB-A-Lizenz und unterschrieb einen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger, wie der FCH mitteilte. Schnatterer schoss in 457 Pflichtspielen für den 1. FC Heidenheim 121 Tore und bereitete 127 Treffer vor.
«Schnatti‘ hat unseren Verein über ganz viele Jahre auf und neben dem Platz geprägt wie kein anderer Spieler in der Geschichte des FCH», sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Vereinsmitteilung. «Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Mannschaft von ihm als Trainer und Persönlichkeit künftig profitieren wird.»
Schmidt freut sich auf seinen langjährigen Kapitän. Als Co-Trainer soll Schnatteres Schwerpunkt auf dem Offensivspiel, Standardsituationen und der Einzelspieler-Entwicklung beim Zweitligisten liegen.
«Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet. Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe und werde gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft in neuer Rolle voll angreifen», erklärte Club-Ikone Schnatterer.