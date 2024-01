CO2-Preis klettert: Verbände sehen keinen Spritpreis-Schock

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der CO2-Preis für fossile Energieträger wie Benzin und Diesel ist zum Jahreswechsel von 30 auf 45 Euro pro Tonne gestiegen - doch die Spritpreise für Autofahrer in Hessen scheinen das nicht überall sofort widerzuspiegeln. Rein rechnerisch müsste beispielsweise E10 um 4,3 Cent und Diesel um 4,7 Cent pro Liter teurer werden, sagt Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen. Aber große Preissprünge an Zapfsäulen um Silvester seien ihm nicht bekannt.

Die Verteuerung bestimmter Rohstoffe soll zum Klimaschutz beitragen. Eine Entlastung durch das von der Bundesregierung einst versprochene Klimageld für die Verbraucher ist in der aktuellen Haushaltskrise vorerst noch nicht in Sicht.

Stichprobenartige Abfragen an Tankstellen in Wiesbaden, Frankfurt, Kassel, Fulda und Darmstadt ergaben laut Reidegeld am Dienstag zum Beispiel E10-Preise von grob um die 1,70 Euro pro Liter. Das sei den bundesweiten durchschnittlichen Spritpreisen zuvor am Silvestertag sehr nahe gekommen.