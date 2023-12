Coach Lieberknecht sieht Licht - «zumindest Flutlicht»

Darmstadt (dpa) - Auch nach dem achten sieglosen Spiel in Serie übt sich der SV Darmstadt 98 in geduldiger Frustbewältigung. «Aushalten! Widerstandsfähig sein!» - so formulierte es Trainer Torsten Lieberknecht nach dem 0:1 am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Mit diesen Worten seine stark ersatzgeschwächte Mannschaft aufzurichten, «ist mein Brot». Die Lilien bleiben in der Fußball-Bundesliga mit neun Punkten nach 15 Spielen Tabellenletzter.