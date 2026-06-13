Coach über Rummel um Touré: «Verliert nicht seinen Kopf»

Philadelphia (dpa) - Der ivorische Nationaltrainer schwärmt vor dem WM-Start der Elfenbeinküste über die Form von Bazoumana Touré und sieht den Transferrummel um das Top-Talent der TSG 1899 Hoffenheim gelassen. «Er hatte eine sehr erfolgreiche Saison», sagte Emerse Faé über den 20 Jahre alten Offensivspieler. «Viele Clubs schauen sich ihn an. Er ist sehr jung, hat die Füße auf dem Boden, ist sehr diszipliniert. Er verliert nicht seinen Kopf, nur weil viele Teams sich nach ihm umschauen.»