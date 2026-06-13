Hoffenheims Top-Talent

Coach über Rummel um Touré: «Verliert nicht seinen Kopf»

Mit starken Leistungen hat Hoffenheims Bazoumana Touré die Aufmerksamkeit europäischer Top-Teams auf sich gezogen. Nun spricht sein Nationaltrainer über den Wirbel.

Hoffenheims Bazoumana Touré steht bei vielen europäischen Topclubs auf dem Zettel. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Hoffenheims Bazoumana Touré steht bei vielen europäischen Topclubs auf dem Zettel. (Archivbild)

Philadelphia (dpa) - Der ivorische Nationaltrainer schwärmt vor dem WM-Start der Elfenbeinküste über die Form von Bazoumana Touré und sieht den Transferrummel um das Top-Talent der TSG 1899 Hoffenheim gelassen. «Er hatte eine sehr erfolgreiche Saison», sagte Emerse Faé über den 20 Jahre alten Offensivspieler. «Viele Clubs schauen sich ihn an. Er ist sehr jung, hat die Füße auf dem Boden, ist sehr diszipliniert. Er verliert nicht seinen Kopf, nur weil viele Teams sich nach ihm umschauen.»

Liverpool und Manchester United interessiert

Touré war vor anderthalb Jahren aus Schweden zu Hoffenheim gewechselt und zeigte in der vergangenen Saison überzeugende Leistungen. Dadurch wurden zahlreiche europäische Topclubs auf ihn aufmerksam, zu den Interessenten sollen unter anderem der FC Liverpool und Manchester United zählen.

Im Duell zweier deutscher Gruppengegner trifft die Elfenbeinküste in der Nacht zu Montag (01.00 Uhr MESZ) in Philadelphia auf Ecuador.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schickers Geschick: Wer Hoffenheim nach oben brachte
Chance auf Champions League

Schickers Geschick: Wer Hoffenheim nach oben brachte

Die TSG Hoffenheim gehört zu den größten Überraschungen der Bundesliga. Im Kraichgau wird nächste Saison internationaler Fußball geboten. Über die Protagonisten eines Aufschwungs.

14.05.2026

Hoffenheim ohne Lemperle in Köln - TSG will nachlegen
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim ohne Lemperle in Köln - TSG will nachlegen

Der Ex-Kölner Tim Lemperle wird nicht rechtzeitig fit. Doch auch ohne den Stürmer will die TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln ihre starke Form unter Beweis stellen.

20.02.2026

Eintracht holt Hoffenheim-Talent Amaimouni-Echghouyab
Transfer

Eintracht holt Hoffenheim-Talent Amaimouni-Echghouyab

In der Regionalliga und in der 3. Liga hat ein Talent der TSG Hoffenheim auf sich aufmerksam gemacht. Das schließt sich nun Eintracht Frankfurt an.

02.01.2026

Hoffenheim: Hilft Östigard bei der Abwehrmisere?
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim: Hilft Östigard bei der Abwehrmisere?

Hoffenheim hat sich im Tabellenkeller noch nicht entscheidend absetzen können. Die Personalmisere ist weiter groß, aber ein Neuzugang soll helfen.

06.02.2025

Neuer Torhüter: Hoffenheim holt Ex-Unioner Busk
Fußball

Neuer Torhüter: Hoffenheim holt Ex-Unioner Busk

Hoffenheims Kapitän Oliver Baumann ist verletzt. Die TSG reagiert und holt einen neuen Torwart. Der ist in Deutschland kein Unbekannter. Für den Angriff verpflichten die Kraichgauer einen 18-Jährigen.

01.02.2025