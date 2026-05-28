Cold Case in Mittelhessen sorgt weiter für Rätsel

Limburg (dpa/lhe) - Ein Cold Case um eine Frauenleiche in Mittelhessen stellt die Ermittler auch nach über 35 Jahren vor Rätsel. Konkret geht es um eine unbekannte Frau, deren Leiche 1989 in einem stillgelegten Steinbruch im Lahn-Dill-Kreis gefunden worden war.

Im Rahmen der internationalen Kampagne «Identify Me» war der Fall Ende 2024 in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» präsentiert worden. Seit dieser und anderer medialer Veröffentlichungen seien etwa 60 Hinweise eingegangen, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Limburg.

Ermittler: Keine erfolgversprechenden Hinweise

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Aber: «Zusammenfassend ist zu sagen, dass im Rahmen der Ermittlungen keine erfolgversprechenden Hinweise auf die Identität der unbekannten Toten, einen Tatverdächtigen oder den Tathergang gewonnen werden konnten.»

Laut den Angaben der Ermittler wurde die Tote im Februar 1989 in einem Waldstück zwischen Schöffengrund-Oberwetz und Waldsolms-Griedelbach entdeckt. «Die Leiche der Frau war teilweise mit Abfall, Ästen und Erde bedeckt. Sie lag dort bereits seit circa zwei Wochen bis circa zwei Monaten», heißt es beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Es werde angenommen, dass die damals etwa 22 bis 32 Jahre alte Frau aus dem südostasiatischen Raum stamme.

Die Gesamtumstände und die Auffindesituation würden darauf hinweisen, dass die Leiche möglicherweise nach einem Kapitaldelikt abgelegt worden sei, so die Staatsanwaltschaft.

«Identify Me» mit zwei Fällen aus Hessen

Der Fall ist auch Teil der Fahndungskampagne «Identify Me», die von Interpol koordiniert wird. Dabei geht es darum getötete Frauen, von denen viele vermutlich einem Tötungsdelikt zum Opfer fielen, zu identifizieren. Insgesamt geht es um über 40 weibliche Opfer, neun davon aus Deutschland, zwei davon aus Hessen. «Hauptziel ist es, die Frauen zu identifizieren und ihnen ihre Namen zurückzugeben», so das BKA.