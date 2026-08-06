Zwischenbilanz

Commerzbank: Gute Zahlen und ungewisse Zukunft

Mit steigenden Gewinnen wollte die Commerzbank ihre Unabhängigkeit verteidigen. Die jüngsten Bilanzzahlen dürften positiv ausfallen. Doch wie geht es weiter im Übernahmekampf mit der Unicredit?

Die Commerzbank legt Zahlen für das zweite Quartal vor. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Commerzbank legt Zahlen für das zweite Quartal vor. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank hat im zweiten Quartal voraussichtlich deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Analysten gehen davon aus, dass sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt hat: von 462 Millionen auf 845 Millionen Euro. 2025 hatten Kosten für den Abbau Tausender Jobs den Gewinn geschmälert. Den jüngsten Zwischenbericht veröffentlicht die Bank an diesem Donnerstag (7.00 Uhr).

Mit höheren Gewinnen wollte der Vorstand um Bettina Orlopp auch die Unabhängigkeit der zweitgrößten börsennotierten Bank Deutschlands sichern. Doch die italienische Großbank Unicredit hat inzwischen Zugriff auf fast die Hälfte der Aktien des Dax-Konzerns und erwartet nach jüngsten Aussagen eine baldige Kontrollübernahme bei dem Frankfurter Institut.

Commerzbank-Chefin Orlopp kündigte angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse vor wenigen Tagen an: «Über die kommenden Wochen und Monate werden Commerzbank und Unicredit Gespräche führen, um Schritt für Schritt festzulegen, wie wir weitermachen.» Der Bund, der als Folge seiner Rettungsaktion während der Finanzkrise 2008/2009 noch gut zwölf Prozent der Anteile hält, hat dabei ein Wörtchen mitzureden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Commerzbank-Übernahmeangebot: Unicredit präsentiert Ergebnis
Übernahme-Ringen

Commerzbank-Übernahmeangebot: Unicredit präsentiert Ergebnis

Die Unicredit hält den Druck auf die Commerzbank hoch. Am Mittwoch will sie finale Zahlen zu ihrem Übernahmeangebot veröffentlichen. Das Ergebnis könnte richtungsweisend sein.

08.07.2026

Commerzbank erhöht Ziele im Übernahmekampf mit Unicredit
Finanzbranche

Commerzbank erhöht Ziele im Übernahmekampf mit Unicredit

Die Commerzbank hat 2025 fast ein Rekordergebnis eingefahren, nun soll der Gewinn im laufenden Jahr noch stärker steigen. Das soll eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit abwenden.

11.02.2026

Commerzbank bleibt im Übernahmeringen auf Wachstumskurs
Zahlen zum dritten Quartal

Commerzbank bleibt im Übernahmeringen auf Wachstumskurs

Kosten runter, Gewinne rauf: Mit dem Abbau Tausender Jobs und höheren Überschüssen will die von der Unicredit bedrängte Commerzbank die Eigenständigkeit retten. Nun gibt es die nächste Zwischenbilanz.

06.11.2025

Unicredit stockt bei Commerzbank auf - Übernahmeangebot naht
Aktienanteil erneut erhöht

Unicredit stockt bei Commerzbank auf - Übernahmeangebot naht

Der Widerstand in Deutschland scheint Unicredit-Chef Orcel nicht zu beeindrucken: Die italienische Großbank erhöht ihren Einfluss auf die Commerzbank. Damit wird eine Übernahme wahrscheinlicher.

25.08.2025

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank
Finanzbranche

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank

Nach der geplatzten Übernahme der italienischen Bank BPM rückt die Commerzbank stärker in den Fokus der Unicredit. Mit starken Quartalszahlen im Rücken wirbt Chef Andrea Orcel für eine Übernahme.

23.07.2025