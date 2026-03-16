Drohende feindliche Übernahme

Commerzbank: Keine Grundlage für Gespräche mit Unicredit

Seit Monaten wehrt sich die Commerzbank gegen Begehrlichkeiten der Unicredit. Auch der jüngste Schachzug der Italiener ändert nichts am Widerstand in Frankfurt.

Vorstandschefin Orlopp will die Eigenständigkeit der Commerzbank retten (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Vorstandschefin Orlopp will die Eigenständigkeit der Commerzbank retten (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank sieht aktuell keine Grundlage für Gespräche mit der Unicredit. «Das angekündigte Übernahmeangebot ist nicht mit der Commerzbank abgestimmt», teilte der Frankfurter Dax-Konzern mit. «Darüber hinaus beinhaltet die Kommunikation der Unicredit keine weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion. Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche.»

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Die italienische Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist, hatte zuvor ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax-Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Großbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, «ohne die Kontrolle zu erlangen». Offiziell vorlegen will die Unicredit ihr Angebot im Mai.

Commerzbank-Chefin: Faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp erklärte: «Das in der Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre.» Sie bekräftigte: «Unsere oberste Priorität ist es, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder der Commerzbank zu schaffen. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt.»

Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank erklärten zugleich ihre Bereitschaft, das angekündigte freiwillige Übernahmeangebot nach dessen Veröffentlichung «sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden» zu prüfen.

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