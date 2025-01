Commerzbank übertrifft mit Rekordgewinn Erwartung

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr dank gestiegener Einnahmen einen Rekordgewinn erzielt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,7 Milliarden Euro und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern überraschend am Freitag in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Jetzt will die Bank die Dividende von 35 auf 65 Cent je Anteilsschein erhöhen und für weitere bis zu 400 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Commerzbank-Aktie legte zuletzt um rund ein Prozent zu.