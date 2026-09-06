Computerspiel erweckt Hanauer Judengasse wieder zum Leben

Hanau (dpa/lhe) - Die verschwundene Hanauer Judengasse soll künftig nicht nur auf historischen Karten und in Dokumenten zu entdecken sein, sondern auch per Controller: Mit «Echoes of Hanau» entsteht ein digitales Abenteuer, das jüdisches Leben in der Stadt um 1900 als interaktive Spielwelt erfahrbar machen soll. Erste Szenen des Spiels werden am 9. September öffentlich vorgestellt. Im November 2026 soll das Spiel erscheinen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht nach Angaben der jüdischen Gemeinde Hanau, die zu den Initiatoren des Projekts gehört, der 15-jährige Karl, der um 1900 neu in die Stadt kommt. In der Judengasse begegnet er Menschen, Geschichten und Konflikten, die sein bisheriges Weltbild verändern. Die Spieler können historische Orte erkunden, Gespräche führen, Hinweise sammeln und nach und nach Zusammenhänge innerhalb von Karls Geschichte entdecken.

Wiederaufbau Haus für Haus

Dafür wird die frühere Judengasse, die zur Zeit von Karls fiktivem Besuch in Nordstraße umgenannt wurde, digital wieder aufgebaut - Haus für Haus, mit Fassaden, Höfen und Innenräumen. Eine besondere Rolle spielt die Synagoge, die bei dem nationalsozialistischen Novemberpogrom 1938 zerstört wurde.

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Die ehemalige Judengasse ging wie fast die komplette Hanauer Innenstadt im März 1945 bei einem britischen Bombenangriff in Flammen auf. Bis 1945 wurden über 240 Hanauer Jüdinnen und Juden von den Nationalsozialisten ermordet.

Grundlage für die Rekonstruktion der Judengasse sind historische Karten, Fotografien, Quellen sowie Forschungen vor Ort. Auch das jüdische Leben soll auf diese Weise wieder sichtbar und erlebbar werden.

In Geschichte eintauchen

«Echoes of Hanau» verfolgt einen ungewöhnlichen Weg, sich Geschichte zu nähern: nicht nur lesen oder anschauen, sondern selbst eintauchen, suchen und entdecken. Damit biete das Spiel mehr als nur einen virtuellen Spaziergang, betont Oliver Dainow, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Hanau.

Besonders ist auch, wer an dem Spiel mitarbeitet: Schülerinnen und Schüler sind den Angaben zufolge nicht nur Zielgruppe, sondern Teil des Entwicklerteams. Unter Anleitung haben sie in Archiven recherchiert, Charaktere entwickelt, Modelle gebaut und Spielideen getestet. Auch die Social-Media-Begleitung des Projekts liegt in ihren Händen.

Jüdische Gemeinde: «Es braucht neue Wege»

Für Dainow eröffnet das Projekt einen einmaligen Zugang. «Es braucht neue Wege, sich mit jüdischem Leben und jüdischer Geschichte auseinanderzusetzen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gaming biete eine etwas andere Herangehensweise, insbesondere, da bei «Echoes of Hanau» nicht nur gespielt, sondern aktiv am Prozess mitgearbeitet werden könne.

Die Judengasse ist längst aus dem Hanauer Stadtbild verschwunden. Seit dem vergangenen Jahr erinnert ein Denkmal in der heutigen Nordstraße an den historischen Ort. Nun entsteht die Straße ein zweites Mal - digital und interaktiv.