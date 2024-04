Continental-Aufsichtsratschef fordert mehr Tempo beim Umbau

Hannover (dpa) - Continental-Aufsichtsrat Wolfgang Reitzle fordert vom Vorstand mehr Tempo beim laufenden Umbau der schwächelnden Autozuliefersparte. «Automotive muss auf dem eingeschlagenen Weg noch mehr Gas geben, insbesondere bei der Umsetzungsstärke», sagte er am Freitag auf der Hauptversammlung in Hannover. «Wir im Aufsichtsrat erhoffen uns hier schnelle Fortschritte.»

Reitzle, der am März 75 Jahre alt geworden ist, will sich bei dem Aktionärstreffen erneut für zwei Jahre in den Aufsichtsrat wählen lassen. Angesichts des laufenden Konzernumbaus sei für ihn noch nicht der richtige Zeitpunkt, von Bord zu gehen, sagte er. «Das Ziel ist klar. Das Unternehmen muss sich neu ausrichten», erklärte Reitzle. «Und auch ich persönlich will dem Vorstand bei der kurzfristigen Umsetzung zur Seite stehen.»