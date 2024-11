Corona-Untersuchungsausschuss startet sehr langsam

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der nur langsam in die Gänge kommende Corona-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags hat in seiner zweiten Sitzung die CDU-Abgeordnete Stefanie Klee als Berichterstatterin gewählt. Sie ist somit beauftragt, den Abschlussbericht zu schreiben, wie ein Parlamentssprecher nach der nichtöffentlichen Sitzung mitteilte. Die AfD-Opposition brachte in Wiesbaden zudem Beweisanträge ein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beziehen sie sich auf Zeitablauf, Akten und Sachverständige.